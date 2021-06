Active depuis 17 ans dans un centre de formation et d'insertion professionnelle, les multiples facettes du métier de formatrice mont permis de développer des compétences organisationnelles, un bon relationnel. J'ai affiné mes connaissances pédagogiques et multiplié les types d'interaction.



Enthousiaste et motivée par le travail en équipe, je sais m'adapter aux besoins spécifiques des entreprises, des actions de formation pour œuvrer sur un collectif tout en individualisant.