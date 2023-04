Christelle SEILLIEBERT

Je réalise et supervise l'ensemble des opérations comptables jusqu'au bilan (déclarations fiscales, dossier synthèse pour communication avec l'expert comptable et les commissaires aux comptes) et coordonne une équipe de 5 personnes.



Je définis les besoins en système d'information et pilote le déploiement de nouveaux outils informatiques.



Mes compétences :

Informatique

AS400

Reporting

Excel

Comptabilité générale

Fiscalité

Comptabilité /Gestion /Suivi des fournisseurs

Comptabilité /Gestion /Suivi des clients

Grands comptes

Gestion de trésorerie

Analyse

Comptes annuels

Microsoft Office

Gestion de projet

Bilan social

Synthèse