Christelle THIVOLLE

Disposant déjà d'une formation et d'une expérience en marketing et commerce, j'ai complété mes compétences grâce à une formation en Ressources Humaines.



Ma formation initiale en marketing et commerce acquise aux Etats-Unis m'a permis d'être bilingue en anglais mais aussi très autonome.

J'ai été pendant une quinzaine d'années au service de PMEs de l'agroalimentaire haut de gamme pour lesquelles j'ai exercé des fonctions de responsable de zone export, de responsable marketing et communication mais aussi du back-office (service administration des ventes et coordinatrice inter-services).

Enfin, je me suis lancée dans la création d'une entreprise regroupant un commerce de proximité et un site de vente en ligne.



Je souhaite aujourd'hui mettre ma polyvalence et mes compétences variées au service d'un projet motivant.



Mes atouts:

- sérieux, polyvalence, responsabilité

- travail en équipe et en autonomie

- administration des ventes: animation d'équipe, suivi client, tarification, suivi commandes et expéditions

- marketing : élaboration et suivi de budget, création outil d'aide à la vente, gammes produits, création et suivi site internet, salons professionnels France et Export

- communication: relations presse pro, événementiel, plan média, création annonces, communication interne

- commercial: présentations produits, animation réseau de grossistes, accompagnement force de vente, négociation prix

- ressources humaines: gestion administrative du personnel, recrutement, communication RH



Mes compétences :

Commerce sur internet

Coordination de projets

Travail en équipe

Autonomie

Commerce international

Administration des ventes

Commercial export

Marketing opérationnel

Back office vente