Christelle VICARI

Je compte 6 ans d’expériences en tant que chef d’entreprise et 7 années d'expériences au sein d’un village vacance en tant que « responsable de salle » dont 7 mois de formation de FORMATRICE PROFESSIONNNELE D'ADULTES.

2 mois en tant que formatrice sur l'action "secrétaire comptable".





J’ai travaillé en immersion au sein du centre de formation de l’afpa, cela m’a permis de gérer des stagiaires, de préparer et d’animer des séances de formation et de construire une action de formation d'"assitante Gouvernante" pour le centre de formation de l'AFPA de Béziers. Cette action à été validée par le Manager de formation Marc IBANEZ et présentée au commanditaire (le GEIQ) .

Action qui démarre au mois de Mars 2018.

J’ai accompagné les stagiaires dans leurs parcours de formation.



J’ai des compétences avérées en bureautique, en gestion Administrative et Commerciale, et en secrétariat.



J'ai un relationnel excellent.



J’ai des compétences dans le domaine du management, de la Gestion et du Commerce, spécialisée dans le domaine tertaire.



Aujourd'hui désireuse de relever de nouveaux défis, c'est avec un enthousiasme que j'aimerais vous faire profiter de mes acquis tout en partageant l'expérience de votre équipe.



Je suis polyvalente, rigoureuse et ayant le goût du travail en équipe.



Mes compétences :

Communication

Accueil

Gestion administrative et commerciale

Secrétaire administrative

Responsable de collectivités

Directrice de restauration