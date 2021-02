Christhel Outillage CHRISTHEL OUTILLAGE

Http://www.christhel.fr - 04. 74 .77 .84 .10 - affutage@christhel.fr

CHRISTHEL OUTILLAGE se positionne en tant qu'expert et comme partenaire incontournable spécialisé dans la fabrication d'outils coupants carbure monobloc et à plaquettes brasées, et tout particulièrement dans la fraise carbure une dent, tant en France quà l 'étranger.



Avec la volonté et la ténacité qui nous caractérisent, nous sommes toujours en mouvement afin de vous apporter les outils adaptés à vos besoins



Nous sommes un des premiers fabricants français de fraises monobloc carbure 1z (Fraise une dent en carbure micrograin pour le détourage), à mettre à disposition la totalité de son catalogue sur internet ainsi qu'un catalogue INTERACTIF vous permettant l'achat direct en ligne.



Nous accompagnons les professionnels, dans les secteurs suivants : L'industrie de l'aluminium, lindustrie automobile, aéronautique, naval, lindustrie de la micro mécanique, l'industrie du plastique, l'industrie du bois, l'industrie de la lunetterie, l'industrie horlogère, l'industrie du jouet



Notre catalogue d'outillage vous donne un aperçu de nos outils coupants standards dans ces différentes applications. Nous réalisons aussi, tout outil coupant en carbure de tungstène sur mesure, suivant plan ou échantillon.



Nos fraises une dent facilitent l'évacuation des copeaux et améliorent l'état de surface des matières usinées, de plus nos fraises se montent sur toutes marques de machines à commandes numériques.



Les piliers des relations que nous entretenons avec nos clients sont basés sur la confiance et la fiabilité.



