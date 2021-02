Voir mon CV sur le lien suivant http://www.doyoubuzz.com/christian-crouzevialle



Passionné par le métier de maître douvrage et doté dune expérience multiple et diversifiée, celle-ci ma conduit à en maîtriser toutes les composantes et à exercer depuis plus de dix années des responsabilités de management opérationnel, de développement et de pilotage d'activité



Mon ambition est aujourdhui dinscrire mon action dans le cadre d'une mission aux aux contours élargis, offrant une réelle dimension dorientation et de coordination me permettant de valoriser lensemble de mes savoir-faire.Ce peut-être dans le cadre d'un CDI bien sûr ou d'un CDD (CDD senior notamment ) ou enfin de missions ponctuelles (société de conseils et d'AMO en phase de création ). En fonction de la nature de cette mission , je précise que je suis mobile sur la France



Aussi à laise dans la réflexion stratégique que dans sa mise en œuvre concrète, et aimant par dessus tout les associer je sais gérer la complexité avec réalisme et impulser, en équipe, une dynamique.



Je saurai ainsi dans le cadre dune future collaboration être force de proposition et être en capacité dorienter efficacement les acteurs des projets ou mobiliser des équipes pluridisciplinaires avec pragmatisme, imagination et bon sens.







Spécialisations : MES SAVOIR-FAIRE CLES:



-Développement et recherche foncière, montage et pilotage d'opérations de logements (collectifs ou individuels, tant en locatif qu'en accession) ou d'aménagement, approche stratégique, maîtrise des méthodes de développement, de conception (esquisse et faisabilité, PC, DCE) et de production (appel d'offres, marché, chantier, livraison , sav ) des programmes, gestion du risque et optimisation de la marge, animation commerciale et politique de communication, négociation de vente en bloc

-Pilotage et conduite opérationnelle d'une structure de maîtrise d'ouvrage (centre de profit ) : développement, programmation et structuration de l'activité, suivi budgétaire, gestion commerciale, planification des ressources et montage des dossiers de financement

-Management d'équipes basé sur la fiabilisation des process et la validation des étapes clés,le développement de savoir-faire partagés et la fédération des énergies en étant attentif au sens de l'action de chacun et à la cohésion d'équipe



MA SITUATION : EN RECHERCHE ACTIVE



Mes compétences :

Développement

Droit immobilier

Management

Gestion financière

MONTAGE

Méthodes de conception et de production

Direction de centre de profits

Management opérationnel

Direction de projet

Urbanisme

Développement commercial