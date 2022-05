Lauriane GISCLARD

Bonjour,



Professionnelle de l'immobilier depuis plus de dix ans, je suis actuellement apporteur d'affaire auprès de CGPI et cabinets Immobiliers grenoblois renommés et promoteurs locaux et nationaux, pour lesquels je fais de la prise de rdv sur la base de fichiers qualifiés. Par l'intermédiaire de ces partenaires, je peux gérer aussi bien les problématiques des particuliers que des professionnels. Aux particuliers je propose de faire un audit, afin de valoriser leur patrimoine, grâce au levier Immobilier.

Aux gérants de société j'apporte des solutions concrètes pour l'entreprise (type : PERP, mutuelle collective, ...)



Passionnée par l'Immobilier dans son ensemble, de la transaction à la prospection foncière, en passant par l'Immobilier d'entreprise, je propose de livrer des rdvs avec des prospects, qui ont des besoins, en solutions financières et immobilières.



N'hésitez pas à me contacter pour une demande de devis pour de la prospection et de la prise de rdv ; il vous suffit d'établir un cahier des charges et un budget d'investissement pour contribuer à l'amélioration de la bonne marche de votre entreprise et pour developper son activité.



Mes compétences :

Assurance

Gestion de patrimoine

Immobilier