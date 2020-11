Christian FLATRES

Idéalement, je recherche un poste de direction (de production ou général) grâce à mes points forts : Management, gestion financière et sociale, technique et les langues (allemand, anglais). J'aimerais être en lien fréquent avec la langue allemande.



Manager d'équipes depuis plus 20 ans (jusqu'à 110 personnes), j'ai toujours associé au management la technique dans différents domaines (Automatisme, services, levage et bâtiment) grâce à ma formation Généraliste AM.

La fabrication et la production sont les éléments principaux de mon parcours



Trilingue, j'ai toujours eu en complément un contact important à l'international (Europe et USA).



La direction d'un centre de profits m'apporte en plus toutes les connaissances dans la gestion (investissements, compte d'exploitation), le Lean Management, la Qualité et la Sécurité.



les ressources humaines sont aussi un point très fort dans mon parcours autant sur la gestion au quotidien que dans la conduite de réunion d'instance (CE, DP, CHSCT,...)



Grâce à ma dernière expérience, j'ai enfin le contact commercial avec la négociation de contrats, les suivi des commandes, le relationnel clients.



Géographiquement, je souhaite rester dans la région de Nîmes ou je suis installé avec ma famille.



Mes compétences :

Technique

Gestion de projet

Management

Microsoft project

Autocad

Construction

Ingéniérie

Design

Commerce B2B

Compte de résultats