Christian GRAPPIN

Qu’est-ce qu’un bon recrutement ? Je pourrais vous répondre par une pirouette : à chacun sa vérité.



Plus sérieusement, je pense que le recrutement n’est pas une science exacte et un process automatisable à 100 % ; il ne s’agit sans doute pas de remplacer le titulaire actuel du poste par son clone et ce du jour au lendemain au risque de ne considérer que les seuls candidats plus en poste et donc immédiatement disponibles.



Le bon candidat n’est peut-être pas le plus brillant, intellectuellement parlant, mais plutôt celui qui présentera la meilleure adéquation et les meilleures chances de s’intégrer rapidement pour répondre à vos besoins immédiats et durablement pour pouvoir évoluer dans un monde en perpétuel changement.



Aussi, une intégration réussie relève plus d’une alchimie subtile qu’il nous appartient de développer avec le Client et le Candidat, en toute confidentialité que d’un process automatisé, mon rôle consistant à analyser les critères les plus prédictifs du succès, à savoir : les capacités cognitives, la personnalité et la motivation du candidat à exercer les activités principales du poste.



Rompu aux techniques d’approche directe (ou « chasse »), mon ambition est de vous présenter des candidats qui ne soient pas nécessairement sur le marché et visibles de tous sur Internet et de vous permettre ainsi de découvrir les talents dont vous avez besoin pour assurer votre développement.



En m’appuyant sur mon excellente connaissance du tissu industriel et du monde des projets (en France et à l’International), j’appréhenderai rapidement vos attentes et les enjeux du poste, mais aussi votre culture d’entreprise afin de sélectionner le candidat le plus adéquat. Via un suivi et un reporting régulier, je vous aiderai à sécuriser vos donneurs d’ordre en les informant et en les impliquant dans le débriefing sur les candidats afin de recadrer mon action pour progresser plus efficacement. Mon rôle ne consistera pas à décider à votre place mais à vous donner les clés pour vous aider à décoder chaque candidature présentée (aide à la décision finale par une matrice de choix).



Soucieux de vous apporter un réel conseil au-delà de la mission en cours, j’exercerai mon sens critique et ma force de proposition pour vous permettre de faire évoluer vos référentiels de postes et ainsi de capitaliser au fil des missions.



Mon crédo : transparence, qualité et rigueur en alliant méthodologie et outils, création de relations pérennes basées sur l'écoute active et le conseil, mais aussi sur la réactivité et la culture du résultat (trouver plutôt que chercher).



Mon périmètre d’intervention : toute mission de recherche de profil s stratégiques en middle et top management (principales fonctions présentes au sein d’un Comité de direction) ainsi qu’en expertise technique dans le monde de l’Industrie, de la Distribution, des Nouvelles Technologies et des Services aux Entreprises.



Modalités de fonctionnement : sur la base de la charte Syntec avec une garantie de bonne fin si la période d’essai n’est pas concrétisée.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Approche directe

Recrutement

Recrutement par approche directe