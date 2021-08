Christian Jacques De Dieu CHRISTIAN BELINGA (BELINGA AMOUGOU)

Bonjour ou bonsoir je m'appel Christian Belinga Amougou je suis ingénieur informaticien Analyste programmeur et certifié RPA (Robotic Process Automation) chez Automation Anywhere. Étude et conception des systèmes d'informations, développement d'application web, desktop (PHP, j2ee et autres langages selon les besoins) connaissance des cms joomla, WordPress, prestashop.



Mes compétences :

Développement web

Système d'information

Analyste programmeur

Joomla

Wordpress

Drupal

Android

C++

Eclipse IDE

HTML

Java

Java 2 Enterprise Edition

Joomla!

Microsoft SQL Server

Microsoft Visual Studio

Microsoft Windows

NetBeans

Personal Home Page

TCP/IP

UNIX

Visual Basic