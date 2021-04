Christian JASKO

A l'initiative du Groupe ACADEMIS, j'ai souhaité répondre à de nombreuses demandes en matière d'organisation d'Evénements d'envergures (Conventions, Congrès, Séminaires, Galas, Spectacles, ...).



Par ailleurs, j'ai le plaisir de présider une Association Nationale regroupant de nombreuses figures emblématiques du secteur de l'Audiovisuel et du Monde Artistique.

Les Membres de cette Association se mobilisent régulièrement au profit de plusieurs causes caritatives au sein d'une joyeuse Troupe plus connue sous le nom de "LA TELE QUI CHANTE".