Un parcours dans le secteur Commerce/Distribution/Développement local au travers :

- de la distribution : direction de supermarchés, services expansion, animation de réseau dans de grands groupes de distribution (Spar, Promodès, Intermarché, Leclerc).

- des Chambres de Commerce et d'Industrie : conseiller commerce CCI des Côtes d'Armor, CRCI Midi Pyrénées, Directeur commerce/tourisme CCI d'Angers, Directeur Développement Local CCI de Maine et Loire, Responsable Commerce Distribution de l'ACFCI.

- de la gestion d'un cabinet de consultants : cabinet Kédros Conseil Philippe Delaporte, spécialisé en commerce/distribution,(2 autres consultants dans le cabinet sur des spécilisations Hotellerie/restauration/Tourisme et Communication/coaching) : Clients de référence : Cefac, CCI, E.Leclerc Scaouest, nombreuses collectivités territoriales.

- de la formation : Universités Angers, Toulouse, Poitiers, Néoma Business School Rouen, ESA Angers, CEFAC.





Mes compétences :

Distribution

Gestion

Marketing

Étude de marché