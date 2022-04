J'ai exerce les fonctions suivantes :



Pilote helicoptére arméé ( 5 ans)

Commercial (4 ans ) UAP, Echo de Thionville

Professeur de tennis ( 7 ans)

Puis : Responsable Administratif et Financier

Directeur Financier, perconnel et Informatique (Peugeot)

DG (Usine PVC; mecanique général)





j'ai des competences en Compta, gestion, finances et informatique



Mes compétences :

Comptabilité

Gestion Informatique

Informatique

Tennis