Quelques années après être arrivé à Carcassonne en 1975, Christian JOUSSET, fait la connaissance de celui qui deviendra son Ami, le Chef d'Orchestre René COLL..C'est lui qui lui transmettra " le virus " du showbizz et qui lui présentera les premiers Artistes.

Quelques années plus tard,Christian et deux Amis créent une radio RADIO BARCARES MEDITERRANEE..le Parrain en est René COLL et la marraine Charlotte JULIAN, qui vient à la radio en voisine ! Il présente toutes les émission de variétés françaises et s'occupe également des intervewes, ce qui lui permettra de rencontrer beaucoup de Monde d'horizons très variés. De C.Jérôme à Jairo en passant par Salvador Dali, de Charles Trénet à Claude François en passant par le Groupe " Il était une fois ", Patrick Sébastien, Jimmy Cliff, Pascal Danel, Jean Luc Lahaye, Charles Dumont, Leo Ferré, Michel Sardou, Marc Lavoine et bien d'autres...! Après 6 ans de radio il devient Agent Artistique et tourne dans tout l'Hexagone. Il produira même des tournées à l'Etranger, en Espagne, au Mexique et à l'Ile Maurice. Quelques années plus tard l'Agence devient STELLARTISTIC et s'installe à Luchapt avec des bureaux à Paris et Toulouse.

Aujourd'hui l'Agence propose et produit des spectacles avec toutes les Stars nationales et internationales mais le vocation première de STELLARTISTIC est la découverte de nouveaux talents dans toutes les régions de France et plus particulièrement en Poitou Charentes où il a acquit une notoriété certaine !





