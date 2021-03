Christian KACZMARCZYK

En retraite professionnelle pour bien profiter de ce temps précieux , mais qui dit retraite ne dit pas inactivité, bien loin s'en faut



Un métier, une passion : les ressources humaines.



Une envie : partager mon expérience riche et variée au sein dune équipe.



Un objectif : accélérer la performance de votre entreprise en développant la motivation de vos collaborateurs en donnant du sens et une cohérence globale de la politique sociale .





MANAGER DE TRANSITION ET EXPERT EN RESSOURCES HUMAINES

+ 30 ans dexpérience dans 4 sociétés.

GRH - Optimisation des organisations - Recrutement - Parcours professionnel - Formation - Relations sociales - Rémunération globale - Conduite du changement - Prévention santé au travail - Travail en équipe multiculturelle - Diagnostic/professionnalisation fonction RH



Une expérience à la fois opérationnelle et stratégique sur tous les aspects RH



Mes compétences :

Négociations sociales

Conduite du changement

GPEC

Recrutement

DRH temps partagé

Organisation

Rémunération globale

Diangnostic sécurité

Diagnostic RH

Management de transition