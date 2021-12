Christian LE GUYADER

Je viens de rejoindre la Société Métrosite, Spécialisée dans la caractérisation Cofrac d'enceintes climatiques et thermostatiques.





Responsable Métrologie depuis 27 ans



20 ans chez JUMO Régulation fabricant d'instruments de mesure.

Domaines exercés, étalonnages sur site et en laboratoire pour les prestations Cofrac

* Température en Cofrac

* Pression en Cofrac

* Hygrométrie

* Electrique

* Conductivité

Réalisation des procédures d'étalonnages, dossiers d'accréditation et autres.

Détermination des investissements en matériels et climatisation.

Développement et encadrement d'une équipe, 8 Métrologistes à mon départ après un démarrage seul.

Développement du CA et de la rentabilité.



Evolutions réalisées et testées chez JUMO Régulation : amener rapidement aux industriels du domaine agroalimentaire, pharmaceutique, automobile des prestations de métrologie alliant des prestations de qualité d'un laboratoire à des impositions d'urgence ou de rapidité d'intervention respectant la production.

Par exemple : Etalonnages Cofrac en température sous 5 à 6 jours ouvrés.

En partenariat avec d'autres fabricants de capteurs de température embarqués style enregistreurs ibutton ou capteurs RFID pour les transports en température dirigée ou contrôlés, le stockage et autres ; apporter des solutions de qualité au meilleur prix et délais.





9 ans chez IM2 MESTROLE Maintenance et Métrologie d'instruments de mesure.

Domaines exercés, étalonnages sur site et en laboratoire

* Electrique

* Pression

* Force

* Pesage

* Débit gaz et liquide par gravimétrie

* Volume par pesage

* Hygrométrie

* Dimensionnel



Réalisation des procédures d'étalonnages et autres.

Détermination des investissements en matériels et climatisation.

Développement et encadrement d'une équipe, 5 Métrologistes à mon départ après un démarrage à deux.

Développement du CA et de la rentabilité.



Mes compétences :

Métrologie

Responsable laboratoire COFRAC température

IFS

RFID

Responsable laboratoire Cofrac pression

Réalisation d'études de marché

FD X 15 140

Caractérisation

17025