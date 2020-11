Christian LECADRE

Autonome - Concret - Rationnel - Esprit analytique, ouvert, curieux, allié à une bonne qualité d’écoute et de résistance au stress.



- Créateur et animateur service achats et logistique. Management de l’ensemble des besoins de la société : frais généraux, parc véhicules, prestations d’intérim, de surveillance et de maintenance des bâtiments et machines. Achats des composants électroniques, pièces mécaniques de précision sur plan, pièces optiques, des logiciels et matériels informatiques, des emballages. Gestion des besoins en sous-traitance dans les domaines de l’électronique, de la mécanique, du traitement de surface et de l’optique.



- Traitement des commandes de l’émission du besoin au bon pour règlement avec suivi des litiges et contentieux.



- Suivi qualité avec mise en place de fiche fournisseur, traçabilité des non conformités et mesures correctrices associées. Mise en place d’accords de confidentialité.



- Forte maîtrise des actions de traçabilité au niveau suivi produits et documentation liée.



- Création et gestion des tableaux de bord du service. Reporting mensuel. Analyse des postes fournisseurs et articles.



- Gestion de projets : Définition et supervision d’un bâtiment de 1000m² ; Réaménagement complet d’une zone en environnement contrôlée ; Remplacement du parc serveurs informatique.



- Supervision des relations avec les transitaires et services de douanes. Management des importations et exportations de types standard, temporaire ou sous carnet ATA/CPD. Organisation à l’international des déplacements des personnels et des besoins liés aux salons.



- Gestion de la partie administrative des ventes : Traitement des accusés de réception de commandes, bordereau de livraison, facturation.



- Anglais : Utilisation journalière au niveau professionnel.



- Informatique : Maîtrise d’Outlook et d’Internet. Pratique courante des outils Office (WORD, EXCEL). Responsable du logiciel de gestion « L’Intégrale » de chez SAGE. Je gère les droits et la formation des utilisateurs, la réalisation des modèles d’éditions et les opérations de maintenance du logiciel, les traitements de clôtures annuels. Passage depuis fin 2007 sur ERP MICROSOFT Dynamics.



Mes compétences :

Achats

Electronique

ERP

ERP Sage

Mécanique

Tôlerie

Import

Export

Optique