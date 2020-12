Christian RABUSSIER

Autobiographie



A 10 ans, Christian n’a qu’une envie celle d’être chanteur. Son premier amour lui donne des ailes.

A 12 ans, après une difficile rupture. Christian fait une dépression qui l’emmène jusqu’à la tentative de suicide. Mais l’écriture le sauve, il écrit une lettre expliquant son geste. Cette lettre ne sera jamais lue car elle fut déchirée aussitôt. Il faudra attendre 2009, l’édition de son premier recueil de poésie « un homme fragile » afin de crever l’abcès.

A 14 ans, entouré d’ amis, il remonte la pente.

Après un déménagement à Nevers en 1990, pour ses études, il retrouve ses lettres d’amour. Afin d’effacer ses souvenirs, il invente une histoire d’amour, mais surtout une rupture « Pour l’Amour de Margot- 2011 »

1994- Il renoue avec son rêve de gosse et apprend le chant. C’est ainsi qu’il rencontre Sophie. Elle deviendra son seul et unique épouse en 2000.

Cependant, en 2004 Sophie subit une grave opération et frôle la mort. Durant trois terribles semaines, Christian tremble et pense à l’avenir. Mais il n’y a pas de doute. Sophie sera son unique femme, quoi qu’il arrive. Quitte à finir sa vie avec un homme.

En 2009, après la mort de sa grand-mère, Sophie tente de se suicider. Mais Christian l’invite à écrire et à réaliser son rêve, ainsi est né « Le jardin de mon âme » 2010. Au cours de cette même année c’est la rencontre avec Géhèl, auteur compositeur interprète icaunais. Et c’est aussi la découverte de l’univers du cabaret, avec toute l’équipe de la coupole des Anges, Mikaël Duval, Jack Dolle, Manu Macau, Juliette Sarre. Au fil des Années Christian rentre dans les confidences de ses amis artistes. C’est ainsi qu’il crée ses personnages en fonction de ces rencontres.

2011- Apprenant le cancer de son père, Christian se lance dans la peinture

2012 - Christian édite "Ce chemin de Lumière" dédié à son père.

2013. Nora la chienne adorée du couple décede . Le moral de Sophie est au plus bas. Elle s’accroche de plus en plus à la poésie « Un amour de Chienne » prévu fin 2016 et revient à son premier amour la musique. Sophie est une pianiste remarquable.

Fragile, Christian l’est aussi. Joêl son père décède le 24 Avril 2014 . Alors qu’il écrit depuis 2011 son premier roman, il se noie dans le travail avec un seul but. Passer le concours du Lion’s Club en hommage à son père.