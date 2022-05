Thierry REYNES

Même si la vie peut sembler être difficile parfois, écrire n'est pas ni une folie ni une utopie, c'est en posant les mots sur quelques lignes avec une plume, que je peut m' exprimer pour bien me soigner pour encore mieux rebondire, que le pour de la vie des années et des soucis ne soit pas une enclume, et c'est ainsi que s' amenuisent les nuages obscure de l'horizon car chaque éclaircie devient une envie un but un projet bref la vie !!! Telle est ma philosophie dans un besoin intarissable de la rencontre de l'apprentissage de la découverte et du partage.