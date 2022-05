Thierry REYNES

Je ne suis que moi. Volontaire, franc, avec toujours la soif d apprendre , car quelle que soit la culture ou la religion ce sont nos différences qui font notre force. C'est aussi cela mon plaisir donner ce que je peut et recevoir de celui ou celle qui veut bien a son tour, délivré son savoir et ses compétences. Lancer sur un travail ou sur un sujet je me donne a fond sans jamais baisser les bras, ne refusant pas de m' investir dans un partenariat solide et sérieux tenant compte et respectant la hiérarchie, ou me lancer dans une mission en solo où chaque info peut avoir son importance. Voilà en résumé une partie de moi. Maintenant pour en être convaincus (es) il vous suffira de prendre contact avec moi et pour confirmer et pour découvrir et pour partager d' autres perceptions de moi et je vous dit clairement cela sans aucune prétention mal placée. La balle est dans votre camps, la décision vous appartiens d être assez curieux pour tenter l aventure ensemble où pas.



Mes compétences :

Le respect des valeurs

La minutie

L'organisation

Accepter et faire face a ses responsabilités quel

Savoir rapidement s adapter a la structure qui m a

Le respect d' autrui

Au delà de l expérience de la combativité et de la

Maitriser la maintenance

Savoir se servir d' un ordinateur

Parler parfaitement le français et très bien l écr

Avoir la facilité de pouvoir se servir rapidement