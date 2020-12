Christian RIVES

Une carrière professionnelle quelque peu atypique puisque:



- j'ai commencé celle ci dans l'Armée de l'Air durant 5 ans dans différentes fonctions opérationnelles et de représentation dans un certain nombre de compétitions



- Après cette première expérience, j'ai travaillé durant 2 ans dans la téléphonie à la filiale Française des Téléphones ERICSSON



- Cependant , la plus grande partie de ma carrière s'est déroulée dans l'industrie Aéronautique et Spatiale jusqu'à ce jour puisque j'ai d'abord travaillé à la Société Européenne de Propulsion (SEP) puis à Snecma - Division des Moteurs Spatiaux sur le même site de l'établissement de Vernon (Eure).



En plus de mon activité professionnelle , je suis fortement impliqué dans l'économie Sociale depuis plus de 20 ans puisque j'ai occupé ou j'occupe les mandats suivants :

- Vice Président suppléant et Vice Président de la commission de gestion du contrat mutualiste d'entreprise souscrit auprès de la Mutuelle Civile de la Défense (MCDef) - 4 sites - environ 4000 adhérents et 16 000 bénéficiaires.

- Auditeur au conseil d'Administration de la MCDef et membre de la commission Sécurité Sociale et prévention

- Administrateur à l'union territoriale de la Mutualité de l'Eure avant sa dissolution courant 2014

- Délégué à la Mutualité Fonction Publique (MFP) de l'Eure

- Délégué à la Mutualité Française Normande et membre de la Commission territoriale de l'Eure





Mes compétences :

Gestion de projets industriels

Contrats de coopération Européens

Contrats Clients domaine spatial

Suite Office 2013 Professionnel