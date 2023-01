Christian SCHAEFFER

Une longue expérience (41 ans) dans le domaine industriel avec une très forte proximité du "terrain" m'a permis de maîtriser les démarches essentielles à la performance des entreprises. La Qualité, l'amélioration continu et le management des personnes sont les compétences que j'ai enrichi au fil des années et qui me permettent aujourd'hui de proposer mes services aux entreprises (PME-PMI) qui veulent progresser vite avec des résultats durables..

La pédagogie et l’expérience sont mes forces principales. Je suis formateur dans plusieurs grandes écoles et je fait de la formation - accompagnement en entreprise. Je suis consultant habilité Lean par la PFA (Plateforme de la Filière Automobile)

Aujourd'hui je propose mes compétences aux entreprises qui souhaitent s'engager dans ce "voyage" de l'amélioration continue.



Mes compétences :

Lean management

Lean Manufacturing

Statistique

Qualité

Management opérationnel

Management de projets

Pédagogie