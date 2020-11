Christian STÖBER

Je recherche du contact avec des Français en relation avec l'Allemagne, de même avec les Allemands en France,

pour les opportunités d'evolution de carrière et de formations de sensibilisation aux différences culturelles entre Français et Allemands.



Franco-allemand de naissance je propose aux entreprises évoluant en France et en Allemagne:



- un service de recrutement

- des formations business-culturelles



Riche d'une expérience de plus de 10 ans dans ce métier, vous bénéficierez aussi de notre réseau de compétence pour toute question concernant les ressources humaines en France et en Allemagne



Mes compétences :

France

Recrutement

Allemagne