Christian TALAVERA

Maîtrise de risque et Sûreté de fonctionnement :

Expertise Sûreté de fonctionnement

Conception d’une méthode d’auto diagnostic destiné au PME.

Conduite de projet Maîtrise de risques (sûreté de fonctionnement).

Formation à la démarche et aux outils maîtrise de risques : AMDEC, Arbres de défaillances, Analyse préalable de risques, exploitation du retour d’expériences, analyse de fiabilité.

Accompagnement (Coaching) à la mise en place de la méthode maîtrise de risques.

Formation et animation à l’analyse fonctionnelle et analyse de la valeur.

Détermination des risques pour la rédaction du document unique.



Management de la qualité – environnement - sécurité :

Accompagnement à la certification ISO 9001 :2000, ISO 16949, CEFRI.

Accompagnement à la certification ISO 14001.

Management de projet suivant ISO 16949 (AQPP – PPAP)

Formation à l’audit interne (auditeur qualifié – RA -depuis 1990)



Maîtrise des processus :

Animation et formation AMDEC processus et Moyen.

Construction de modules de formation d’un processus industriel.

Formation et animation aux outils de la qualité : soit outils de Base : brainstorming, Ishikawa, 8D, soit outils de Management de la qualité : diagramme affinités, QFD



Etudes statistiques :

Mise en place de projet Maitrise statistique des procédés, conseil au choix des chantiers.

Détermination de plans d'échantillonnage (fonction du NQA) ou détermination de plans progressifs (WALD...)

Mise en place de plan d'expériences (TAGUCHI ou BOX et HUNTER)



Mes compétences :

ISO 9001

ISO 14001

MSP

AMDEC

SPC

surete de fonctionnement