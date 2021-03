Christian VERDIER

Créé en France en 2007, DUONEXT est un cabinet de conseil spécialisé dans l'intégration et la mise en œuvre SAP.



DUONEXT accompagne ses clients en leur proposant des prestations de conseil métier et d'expertise technologique de haut niveau.



Nos consultants sont reconnus comme experts dans leurs domaines et possèdent, pour la majorité d'entre eux, une certification SAP sur les solutions mises en œuvre chez nos clients.



La motivation constante et le niveau d'engagement de nos consultants ainsi que les actions de formation de nos collaborateurs sont des leviers importants de notre stratégie visant à apporter à chacun de nos clients un service de qualité.



DUONEXT intervient avec le même niveau d'exigence sur les différentes phases de la vie d'un projet :



- études fonctionnelles, études de cadrage amont, préparation de projet,

- assistance à la maîtrise d'ouvrage,

- conception, conduite d'ateliers,

- réalisation (paramétrage et développements),

- pilotage de projet,

- transition et mise en place d'équipes de support.





Nos Engagements:



- Une prestation de service premium, exemplaire en termes d'expertise, de qualité et de réactivité.

- Une transparence totale sur notre mode de fonctionnement.

- Un partage des richesses : nous redistribuons 20% du résultat net final de la société, à parts égales entre les collaborateurs dans le cadre d'un plan d'intéressement.

- Une déontologie et le respect d'un corpus de valeurs essentielles pour nous : le plaisir, l'exigence du travail bien fait et l'honnêteté.

- Une action sociale et environnementale : Duonext soutient et finance l'association VML en participant à Glisse en Cœur.

http://www.duonext.com/engagement-rse/



Le cabinet, dont le siège social est situé à Boulogne Billancourt, enregistre une croissance régulière et rentable de son activité depuis sa création.



http://www.duonext.com/



Mes compétences :

Chef de projet

SAP

BW

BIIP

HANA