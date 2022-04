Julie GUÉNY

15 ans d'expériences en Marketing et Communication en contexte international



Je débute comme chargée d’étude marketing dans la parfumerie chez Cofinluxe, puis je deviens ingénieur commercial dans l'aéronautique dans une SSI partenaire de l'ENAC pour enfin aboutir au marketing en tant que chef de produit de la gamme Beaux Arts et Dessins de Clairefontaine .



Je pars en expatriation au Maroc, par goût de l’aventure, expérience de Business Developement Manager où j'accompagne la création d'un site de production pour Clairefontaine.



Puis, chargée de communication pour Fontalvie, je découvre le secteur la santé : je crée le département communication, le fonds de dotation et je gère la plateforme d'appel (0 820 20 33 33) pour la réservation des 2500 séjours.



Je reviens au produit, le verre chez O-I. D'abord Marketing Manager je gère la création et l'entretien des gammes sur les 5 segments de marché (vin, champagne, alimentaire, bière et spiritueux). Je participe au lancement de la création de la gamme rosé ...que je vais commercialiser ensuite en Provence.





Je suis joignable à cette adresse mail dauresj@yahoo.com



Mes compétences :

Relations commerciales

Rédaction

Marketing

Organisation

Conditionnement

Communication