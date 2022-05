Sonia BRAINVILLE BEN MILAD

Après 11 années passées dans le monde de l'entreprise, dont 4 années en tant que consultante et formatrice professionnelle au sein d'un cabinet de conseil, j'ai décidé de compléter ma formation pour être à même d'aider un public large à mieux gérer le stress et les émotions au quotidien, mais aussi à développer la confiance que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel.



En 2012, j'ai suivi une formation professionnelle pour devenir thérapeute en sophrologie, une thérapie qui permet d'agir rapidement et efficacement sur le physique et le mental en prenant conscience de notre véritable potentiel et en abordant une vision plus positive de notre vie et de nous-même, et ce, avec de exercices simples et accessibles à tous.



En avril 2013, j'ai créé LE JARDIN DE LA SOPHROLOGIE, un cabinet de sophrologie proposant :



- séances individuelles de sophrologie sur RDV

- atelier collectifs à thème (gestion du stress, accompagnement de la grossesse à la naissance, sophrologie pour enfants,...)

- interventions en entreprises et collectivités (auprès des équipes, des élèves ou des patients)



Le cabinet est basé à Levallois-Perret, à proximité du métro Louise Michel (ligne 3), de la porte de Champerret et du Bd Bineau à Neuilly s/ Seine.



