Rashy ENIAFE

De formation marketing à Audencia, j’ai effectué mes stages en tant qu’assistante chef de produit dans les parfums et cosmétiques. Une fois diplômée, j’ai rejoins une société de création textile, principalement bagagerie et accessoires de beauté pour de grandes marques. J’ai ainsi pu me former à la partie achats et au management de projets avec des fournisseurs étrangers.

Contactée par un de mes clients, Sephora, j’ai rejoins cette entreprise pour m’occuper des développements des accessoires. J'y ai ainsi évolué en développement produits et management des achats de l'axe, et récemment ajouté une dimension internationale à mon parcours via une mission au siège Sephora Americas de San Francisco.



Curieuse et dynamique, j'aime évoluer dans un environnement international et relever de nouveaux défis !



