Forte d'une expérience de 20 ans en tant que qualiticienne,

je cherche de nouveaux défis professionnels. Je souhaite

élargir et renforcer mes compétences en qualité agroalimentaires mais aussi les mettre à profit dans d'autres

secteurs d'activité.



Mes compétences:

Rigueur

Audit

Planification et organisation du travail

Analyser les non-conformités et déterminer des

mesures correctives et contrôler la conformité d'application de

procédures qualité

Gestion des stocks et des approvisionnements