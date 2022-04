Laurence LAM THANH (SCODELLARO)

Je possède une expérience dans de nombreux domaines liés à la vie des produits, de la conception à l'analyse des ventes.

J'ai également pour atout un bagage technique poussé qui me permet, couplé à mes compétences opérationnelles, d'analyser rapidement les situations et de comprendre les besoins clients (internes ou externes).



A la recherche d'un poste en relation étroite avec les Opérations et possédant de très bonnes capacités d'adaptation, je suis à votre disposition pour aider à la réussite de vos projet techniques en Malaisie.





Mes compétences :

Team management

Engineering

Coatings

Plastics

Project management

Materials

Asia

Autonomy

Ingénierie