Christiane MEUNIER FREY

Le management, la gestion et le développement d'une entreprise de formation aux examens juridiques, au cours de ces dernières année, a été indéniablement l'un des points forts de ma carrière.



Ces expériences ont été enrichissantes sur le plan juridique et relationnel. Elles ont été l’occasion de diriger des équipes et de m’adapter à des organisations de travail différentes.

Volontaire, curieuse et rigoureuse, je souhaite continuer de m’investir dans un service comptable.