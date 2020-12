Christiane RAMAHEFANIRINA

Je propose mes services dans la transcription de réunions, d'entretiens, d'interviews, de séminaires, d'expertises immobilière afin de garder une trace écrite de vos enregistrements.



Forte de plusieurs années d'expériences dans le domaine de la transcription audio, je réalise des travaux de qualité à prix compétitif.



Je suis une personne sérieuse et motivée, ayant les sens de l'organisation et des responsabilités.



Je suis ouverte à toute proposition.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse :

chris.mahefa@gmail.com



Mes compétences :

Français

Anglais

Saisie

Saisie de données

Saisie informatique

Traitement de données

Transcription

Transcription audio

OCR

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audio

Internet

Traitement de texte

Recherche

Bureautique

Secrétariat