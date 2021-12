Christiane REYNIER (REYNIER)

Actuellement "Présidente" De ADAPAYITI fondée en 2011; J'ai pu, grâce à mon parcours dans différentes structures Humanitaires développer certaines qualités. Ma finesse relationnelle et diplomatie me permettent de jouir de réelles capacités d'adaptation dans mes rapports avec les autres et m'aident à parvenir à mes fins . Cet équilibre favorise le dialogue pour construire un itinéraire dont l'issu aboutira inexorablement à la réussite de la mission pour laquelle j'ai été mandaté.

Les différentes missions que j'ai appris à gérer m'ont amené à œuvrer dans plusieurs domaines; Cependant , c'est dans le domaine de la communication , du social , de l'économie familles , de la préparations d'entrée aux écoles que j'ai pu exercer mes qualités.

Notamment à l'étranger ; Plus précisément au Togo et aujourd'hui en Haiti.

Mes missions ont toujours vu le jour dans des circonstances difficiles voir dangereuses!

Je suis l' initiatrice et le chef d'orchestre de chacun des programmes d'actions .

Je travaille aussi bien au sein d'administrations , de grandes entreprises , que dans des structures chez des particuliers.