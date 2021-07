Christiane SABLAYROLLES

Très tôt la participation à un festival audiovisuel et la fréquentation des salles obscures ont révélés mon goût pour le cinéma. Pendant plusieurs années j'ai oeuvré au sein du milieu associatif du spectacle vivant, de l'éducation populaire et de l'exploitation cinématographique où j'ai pu élaborer et suivre les outils nécessaires à la bonne gestion.