A dedicated and passionate R&D professional with more than 30 years of experience in Product development. Extensive practice in coaching R&D teams & developing talents.

Doctorate in Polymer Chemistry,

Master in Material Science

Lean management and 6 Sigma Black belt trained (Green Belt DFSS certified)



Mes compétences :

Six Sigma DMAIC

Management d'équipe

Stratégie R&D

Textile technique

Chimie des matériaux

Polymères

Lean management

Six Sigma

Développement produit

Gestion de projet