Christien LALLEMAND

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES Gabon

11/2015 - à ce jour • Officier à la Garde Républicaine Gabonaise - grade Lieutenant

− Officier adjoint au commandant d'unité,

− Officier instructeur de l'unité (élaboration du programme instruction),

− Sécurisation d'itinéraires et de points de contrôles,

Burkina Faso

07/2015 - 11/2015 • Instructeur travaux en hauteur : C.A.F.S.I (Centre d'Audit et Formation en Sécurité)

− management 40 personnes, − Instruction personnels civils,

− Audit de sécurité sur chantier.

Côte d'Ivoire

06/2014 - 06/2015 • Directeur d'exploitation minière : Extérieur Sud

− management 50 personnes,

− Extraction et vente de sable,

− interface entre la société et les diverses autorités administratives et traditionnelles, − Gestion d'un parc engin, carburants et ingrédients.

Togo

07/2013 - 12/2013 • Consultant en sécurité : CONTROL RISK

− management 10 personnes,

− Audit et conseil en matière de sécurité,

− Sécurisation de navires à quai ou en mer.

Mis a jour le : 15/06/2017

France et Etranger

02/2010 - 12/2010 La Réunion : B.F.O.I (Bourbon Formation Océan Indien) − Formateur insertion et réinsertion de personnels en difficultés, − Formateur travaux en hauteur.

02/2006 - 08/2007 La Réunion : G.T.O.I (Grand Travaux Océan Indien)

− Mécanicien d'entretien sur engins de terrassement (route des Tamarins),

− management 5 personnes,

− gestion d'un parc engin de dépannage, outillage, carburants et ingrédients.

Armée Française (Légion Etrangère)

02/1977 - 02/2006 • Infirmier major au sein d'une infirmerie régimentaire (capacité 50 patients),

• Officier du matériel au sein du service du matériel régimentaire (budget 3,5 MF),

• Chef de section infanterie (management de 40 personnes),

• Sous Officier adjoint au chef de section,

• Chef de groupe infanterie,

• Autres.

FORMATION DIVERSES

− ERP / IGH 3 (qualification de chef de service de sécurité incendie),

− Brevet moniteur secourisme, brevet défibrillateur et brevet secours en mer,

− Diplôme OPR (protection rapprochée) - SN/MINT/DGPM/62.2014

− P.F.S.O N° 394/11 - Agent de sûreté d'installation portuaire,

− S.S.O N° 402/11 - Agent de sûreté de navire,

− C.S.O N° 397/11 - Agent de sûreté de compagnie,

− FIMO transport routier, − Brevets CASES 3 - 4 - 5.

02/1977 - 02/2006 • essentiellement militaire

− Certificat technique 2ème degré option "infanterie légère",

− Certificat technique 2ème degré option "administration",

− Brevet commando 2ème niveau, − Autres.

Centres d'intérêts - loisirs

− Sports : Plongée (niveau 4), parapente, randonée,

− Loisirs : informatique (EXCEL, WORD, POWER POINT, ACCESS), photographie.

− Responsable de club de plongée (Légion Etrangère).