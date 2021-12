SCULPTEUR

-modelage (terre, plastiline, cire)

-taille directe (glace, bois, pierre)

-moulage(creux perdu, silicone) et tirages (plâtre, résines)



Parallèlement à mon parcours artistique, je travaille pour l'événementiel, le décor et réponds à diverses commandes.

J'enseigne également le modelage et la sculpture sur bois et pierre.



Travaux visibles et c.v complet sur http://christine-aubert.wix.com/sculpture