Sebastien KLÉKOT

Depuis 15 ans que je parcours le monde du moulage, je n'ai jamais cessé d'avoir cette envie de réaliser des choses totalement différentes et inédites qui font que l'évolution du savoir-faire est perpétuelle.

Aujourd'hui gérant de mon propre atelier nommé " Realise" , je mets à disposition toutes mes compétences au service de décorateurs et architectes d'intérieur, artistes et tout ce qui touche à la conception et la réalisation de décor et du moulage en général.

Un aperçu sur "Array "



Mes compétences :

Art

Création

Elastomère

Moulage

Plasturgiste

Sculpture