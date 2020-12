Christine CELERIER

Passionnée par mon domaine professionnel et après avoir fondé et dirigé plusieurs instituts je m'étais spécialisée dans le conseil et la formation.

Parallèlement, j'ai repris mes études:

- Nutrition

- Nutrithérapie

- Hypnose

- Méthodes de relaxation en relation avec le système énergétique du corps

- EFT

- Médecine ayurvédique...



En relation avec mon premier métier," l'esthétique", je peux désormais offrir mes compétences à toute personne désirant obtenir une modification du comportement alimentaire, un mieux-être intérieur.

Egalement formée en communication,mon approche est d'être à l'écoute, de guider, d'amener progressivement vers un changement, d'atteindre les objectifs désirés tout en respectant les contraintes personnelles, professionnelles et les ....envies de chacun et chacune.



Nous sommes tous uniques et différents:

Chacune de mes rencontres avec mes patients est individuelle, personnalisée et je leur donne la capacité de devenir autonome dans leur objectif pour pouvoir garder les bienfaits de mon intervention.



Mes compétences :

Beauté

Esthetique

Formation

Gestion du poids

Hypno Relaxation

Orientation médecine ayurvédique

Nutrition

Conseil