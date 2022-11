Christine CHRISTINE CLAMENS

Attachée de Presse dans le milieu des Arts et de la Culture.

Suite à la Journée Internationale des Droits de lEnfant du

20 novembre 2014, léquipe du film LOdyssée de lEmpathie lance

un appel à la participation sur le site Touscoprod.

En France, contrairement à la plupart des pays dEurope, les enfants sont encore très souvent éduqués avec violence (« cest pour ton bien »), créant ainsi le lit de très nombreuses souffrances chez lenfant et ladolescent. Cette violence éducative apprend aux adultes quils deviendront soit à être violents, soit à se soumettre à la violence. Le cycle de la violence est alors enclenché.

Serait-il possible quen abolissant la souffrance des enfants on parvienne à transformer les humains en défenseur de lhumanité ?

Pour répondre à cette question, Michel Meignant et Mario Viana mènent lenquête à travers le monde en réalisant le film « lOdyssée de lEmpathie »

Le film en cours de réalisation comprend entre autres des interviews de Matthieu Ricard, Pierre Rabhi, Sophie Rabhi-Bouquet, Catherine Gueguen, Claudine André qui apportent chacun leur éclairage et soutiennent le projet.

La production de « lOdyssée de lEmpathie » fait lobjet dun financement participatif sur la plateforme « Touscoprod » (www.touscoprod.com/fr/lodysseedelempathie). Chaque contributeur est invité à devenir ambassadeur de la lutte contre la violence faite aux enfants en organisant localement des projections accompagnées de débats, épaulé par les réalisateurs, diverses associations et les intervenants du film.

La réalisation et la distribution de ce film sont une opération de sensibilisation au développement de lempath