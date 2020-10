Supportive care





LOUIS CAZE makes the global approach to the body his favorite field. He understands the benefits of physical and mental balance in the treatment of chronic diseases and specializes in supportive care.



LOUIS CAZE is committed to implementing a global approach to the person suffering from chronic diseases, within a real care project which optimizes the quality of life of the patient, while taking care of the various essential aspects of his health: physical and psychological, but also all social and family interactions.





www.centrelouiscaze.fr









Soins de Support



LOUIS CAZE fait de l'approche globale du corps son domaine de prédilection. Il comprend les bienfaits de l'équilibre physico-mental dans le traitement des maladies chroniques et se spécialise dans les soins de support.



LOUIS CAZE s'engage à mettre en œuvre une approche globale de la personne atteinte de maladies chroniques, au sein d'un véritable projet de soins qui optimise la qualité de vie du patient, tout en prenant soin des différents aspects essentiels de sa santé: physique et psychologique, mais aussi toutes les interactions sociales et familiales.





www.centrelouiscaze.fr