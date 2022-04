Laurence DUJARDIN

A l'origine, formation au CELSA pour travailler dans la communication...

Puis 1er virage 160° et import export avec l'Australie et 2ème virage à 360° avec la découverte du feng shui...dès 2004 !



Depuis, création de la maison "feng shui" en 2006 bioclimatique en bois primée au salon d'Angers, sortie de "Créez et aménagez votre maison feng shui" en 2008, 1er livre référence au courrier du livre toujours en vente avec succès et tout récemment "le guide feng shui des paresseuses" chez Marabout pour découvrir le feng shui en toute légèreté !



Enfin, sortie de "Libérons nous de toutes nos pollutions" au Courrier du Livre, préfacé par Monsieur André santini. Le 1er ouvrage du genre à traiter simultanément de toutes les pollutions, psychiques et naturelles...

4 autres livres en préparation pour septembre 2014 et début 2015 !



Choisie par la ville d'issy le moulineaux pour donner les "orientations feng shui" de la future piscine publique du fort d'issy les moulineaux !



Cherche à développer le feng shui en amont dans des projets privés et publics et assurer chroniques et programmes dans les médias : presse, radio et TV.



Donne des formations à l'école Opus Rouge créée par Anne-Valérie Rocourt et en belgique à Bruxelles où elle a élu domicile depuis peu.

Propose aussi cours par correspondance.



Son travail, aider chacun à vivre de manière essentielle. Que ce soit au travers de ses expertises Feng Shui ou ses séances individuelles de reprogrammation de l'ADN.



Face à une image vulgarisée trop restrictive du Feng Shui, a créé un nouveau concept pour illustrer la densité de son travail et de ses expertises : la "PsyHomeThérapy".



Retrouvez chaque jour son conseil feng shui sur facebook et la page laurencedujardinfengshuiArray

et son propre programme web en vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=PUMT6mhW3lc&list=LLjcvgb2je4YRvqHMDmxJDjA&feature=mh_lolz



Mes compétences :

Coaching individuel

Bien être

Aménagement intérieur

Décoration

Architecture

Coach de Vie

Thérapies énergétiques

Ecologie

Ecriture

Coaching

Psychologie