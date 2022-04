Bonjour, je suis Florence Glouche, coach, maître-praticien ikigai, auteur, et formateur.



Depuis 2008, j’ai assisté des centaines de managers, salariés, entrepreneurs à développer leurs compétences grâce au développement de savoir, savoir-être, savoir-faire, savoir-faire-faire. Ces formations et ces coachings pragmatiques visent à plus de succès et de qualité de vie au travail.



J’ai également accompagné des entreprises, des administrations, des associations à accélérer la mise en œuvre de changement et de projets, à aligner les équipes sur la vision et développer la cohésion.



L’expérience réussie d’une école managériale interne pourrait vous être utile à créer votre propre université d’entreprise. Pour mettre en œuvre des cursus qui corresponde vraiment à votre culture et vos besoins.



Concilier Sens et Succès : le challenge sur lequel j’accompagne les particuliers à trouver leur ikigai, et les entreprises à positionner leur proposition de valeurs spécifiques. Vous aussi, vous pouvez accompagner à l’ikigai en devenant Praticien Ikigai ou Maitre Praticien Ikgai.



Imaginez obtenir les étapes, les méthodes, les conseils et les encouragements dont vous avez besoin pour profiter de plus de succès, plus de sens et plus de plaisir dans votre entreprise.



Ma mission est de créer des spirales de croissance : des formations, coachings, conférences atypiques, universités d’entreprises…autant d’occasion de prendre votre place et de développer :

vos compétences rationnelles et intuitives,

vos capacités rationnelles, émotionnelles et sensorielles

de concilier ego et âme.

Pour cela, je vous offre diverses formules adaptées selon votre niveau et votre besoin.



Témoignages



