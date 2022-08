Lionel DONNELEY

Je suis Consultant, Coach, Formateur, Conférencier… et j'accompagne les créateurs

Avant - Pendant et Après la création



Qui suis-je ?

Après avoir instruit et commandé des troupes en mission pendant dix ans, je suis devenu Directeur des services généraux pour les Laboratoires SERVIER.



J’ai ensuite suivi les formations Dale Carnegie, le master universitaire d'Anthony ROBBINS,...



Puis, j'ai décidé de voler de mes propres ailes pour réaliser tous mes objectifs: Voyager, apprendre de grands leaders mondiaux comme Anthony Robbins, Dr Depaak Chopra, Jhon Gray, All Gore, Kathy Buckley, Norman schwarzkopf,… et auprès de grands milliardaires, créer des concepts de formation, devenir un coach de vie...



Et surtout passionné par les relations humaines, le développement personnel et la réussite de chacun, j'ai décidé de mettre toute mon énergie au service des autres pour les aider à atteindre leurs objectifs pour devenir performants, créer leur propre activité et réussir financièrement...au travers de Donneley Life Coaching.



Aujourd'hui j'accompagne des Leaders et Futurs Leaders dans l'accomplissement de leur projet en réfléchissant bien à la meilleure manière d'apporter une valeur ajoutée et de pallier leurs points faibles par le coaching, le conseil et la formation...par le développement personnel et le marketing internet.



Je suis co-fondateur et créateur de l'école internationale de coaching en auxiliothérapie (E.I.C.A)



