Jean-Christophe VANDENOSTENDE

Chef de projet avec plus de 20 ans d'expériences dans les technologies de l'Information, développeur dans les techno du Web, autonome, rigoureux et imaginatif, je sais également être pédagogue et j’ai un excellent relationnel.



Vous avez des projets, j'ai des compétences aussi n'hésitez pas à me contacter.

06 87 48 34 26 ou jcvdo@free.fr





Mes compétences :

Réseaux informatiques et sécurité

Javascript avec JQuery

Bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Access)

Multimédia (photos, vidéos, flux Rss)

Base de données MySql

Php5, CakePhp, Symfony2 (twig), WordPress

API Facebook, Twitter, Google, Youtube

Css Responsive - Bootstrap

Hébergement, Crontab et Référencement