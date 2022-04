Carine LEDOUX

Très active, j'aime que mes journées soient bien remplies :



Professionnellement je suis actuellement chargée de recrutement au sein de l'Université Catholique de Lille (www.univ-catholille.fr) je gère le recrutement de tous les profils (personnel administratif et technique et poste d'enseignant-chercheur/Maître de Conférences). J'accompagne également les salariés dans leur projet de mobilité interne.



Personnellement je suis bénévole au sein de l'association Rêves en tant que Présidente de la Délégation du Pas de Calais. L'association Rêves a pour but de réaliser les rêves des enfants très gravement malades. Je suis chargée d'organiser des manifestations pour récolter des fonds, coordonner une équipe de bénévoles (6 à ce jour), communiquer sur les actions de l'association et trouver de nouveaux partenaires.



A très vite...



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Recrutement