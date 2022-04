Christophe BOURGEOIS

Après un parcours en SSII (Comelog - Sopra 5ans) comme consultant je suis devenu indépendant toujours comme consultant (fonctionnel et direction projet) pendant 12 ans.

Un virage en 2006 chez Osiatis pour prendre un rôle de directeur d'agence retail sur Lille, role doublé de celui de commerical sur cette même agence.

En 2010 je bascule complétement du coté obsur de la force sur un poste de businnes developper chez Logica, en 2011 je deviens responsable de 2 secteur commerciaux Auchan et le service public

Et depuis ce début d'année retour au source puisque j'ai repris une actrivité independante 'Megaptère businness et consulting' et je colalbore en priorité avec la société 'Océane Nord'pour le developpement de l'agence de Lille

un parcours riche et hétérogène guidé par un fil rouge simple prendre du plaisir dans ce que je fait.



Mes compétences :

Direction de projet