Marlène HAUSER

Je suis une jeune trentenaire pleine de ressources et d’énergie.

De nature sociable, active, curieuse et intuitive, j’aime aller de l’avant en relevant les challenges.

Ouverte aux autres, je trouve mon équilibre dans un climat sain et bienveillant.

J’aime tout autant apprendre en continue que transmettre.



Mes compétences :

commerciales

relationnelles

techniques dans l'esthétique

Gestion de la relation client

Marketing

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion budgétaire

Communication

Agencement d'espace

Gestion de projet

Organisation du travail

Gestion administrative

Pilotage d'entreprise

Création d'entreprise

Conception