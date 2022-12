Christine CRAGBE

Infographiste en PAO et PréAO depuis 20 ans, jai eu loccasion de travailler dans différents secteurs dactivité tels que le conseil en stratégie et management, l'audit, la banque et plus récemment dans un service dexpertise juridique au Conseil Supérieur de lOrdre des Experts Comptables. Ces différents postes mont permis dacquérir une expérience professionnelle élargie dans le domaine de lédition, la communication en produisant des supports tels que brochures, flyers, plaquettes, appels doffres, catalogues mais également des présentations animées sous PowerPoint et gabarits sous Word. Ayant effectué de nombreuses missions dintérim, jai une faculté à madapter facilement quelle que soit la taille de lentreprise. Je suis méticuleuse et rigoureuse dans toutes les tâches qui mont été confiées jusquà présent. Jai également une sensibilité créative mais japprécie aussi de travailler sur des documents corporate en appliquant une charte graphique rigoureuse. J'utilise les logiciels Indesign, Photoshop, Illustrator, Word, PowerPoint et Excel sous environnements MAC et PC.



