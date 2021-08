Christine DAMIANI

Assistante Administrative et Commerciale

Une expérience professionnelle de 26 ans dans les métiers du secrétariat et de la comptabilité. Je maîtrise les techniques du secrétariat, différentes versions du pack office, j'ai un bon relationnel, je suis autonome, je m'adapte facilement aux nouveaux contextes professionnels.



Formatrice consultante en Bureautique & Techniques du secrétariat,

Une expérience professionnelle de 10 ans, j'exerce cette activité auprès d'entreprises et en sous traitance avec des organismes de formation. Suite bureautique Microsoft toutes versions, tous niveaux sur les applications Windows, Word, Excel et Powerpoint. Je m'adapte à mes différents public, je suis patiente et pédagogue.



Ateliers :

Préparation à la certification PCIE

Pack Découverte : Windows, Word, Excel, Powerpoint, Internet, Messagerie

Bases de Données Excel, Tableaux Croisées Dynamiques, Graphique, Filtres, Consolidations.

Publipostage, Documents longs

Présentations, Slides, Diaporama,

Messagerie Outlook, gestion des agendas...



Formatrice sur des projets informatiques "Accompagnement au changement" utilisateurs. Prestation sur des applicatifs métiers, me permettant de former sur des produits ou logiciels d'entreprises.



Formatrice-Consultante en Secrétariat :

Module Initiation : "comment maitriser son clavier" et Module perfectionnement : "acquérir de la vitesse".

Modules de formation sur les techniques : Classement, organisation d'un événement, gestion du temps et des agendas, des déplacements.



Cette activité me permet de transmettre mes connaissances et j'apprécie le contact avec les différents publics que je rencontre.



Mes compétences :

Communication professionnelle

Informatique

Dactylographie

Word

Excel

Bureautique

Powerpoint

Outlook

Secrétariat